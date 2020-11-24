Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, pas ve şut çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.
Taktik programın ardından üç takım halinde turnuva maçları oynayan siyah-beyazlılar, şut çalışması ile günü tamamladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.