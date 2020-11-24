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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 14:56
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Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, pas ve şut çalıştı

Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, pas ve şut çalıştı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Taktik programın ardından üç takım halinde turnuva maçları oynayan siyah-beyazlılar, şut çalışması ile günü tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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