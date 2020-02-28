Derbi galibiyeti Galatasaray'ın kasasını doldurdu

Zirve yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe derbisini kazandı, 1000 tane ekstra kombine bilet sattı. Sarı-kırmızılı takımın kalan haftalarda Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçlar için satışa çıkardığı yeni kombinelerde derbi sonrası adeta patlama yaşandı.
Galatasaray Kulübü geçen hafta içi Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe maçlarının yer aldığı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabakalarla ilgili 5 karşılaşmalık özel kombine kartlar satışa çıkardı. Sezon başında yaklaşık 38 bin adeta kombine satan sarı-kırmızılılar bu paketten ayrı olarak 5 bin kadar kombineyi satışa sundu. Fenerbahçe maçından sonra 4 günde bin adet bilet satıldı. Bu sayının daha da artacağı, Beşiktaş derbisine kadar bunların tamamen tükenmesinin beklendiği öğrenildi.
Galatasaray Kulübü, localar konusunda da yine kasasını dolduracak. Elde kalan 20 locanın maç maç satışa çıkarılacağı belirtildi. Bu locaların da en düşük 20 bin liradan satışa çıkarılacağı ifade edildi. Galatasaray'da 7 maçlık galibiyet serisi ve son olarak Fenerbahçe maçının kazanılması bu hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasına da ilgiyi bir hayli artırdı. Tek maçlık satışa çıkarılan 7 bin biletten 2 bin tane kaldığı ve maça kadar bunların da tamamen tükenmesinin beklendiği aktarıldı.
(Milliyet)
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