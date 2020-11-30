  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Deplasman Fatihi Galatasaray! Son 15 yılın en iyisi...

Deplasman Fatihi Galatasaray! Son 15 yılın en iyisi...

Paylaş

Sabah

Galatasaray, 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile 2005-06'daki 4 galibiyet ve 1 beraberlik alınan sezon başlangıcına en çok yaklaştığı dönemi yaşıyor.

Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, son yılların en etkileyici dış saha başlangıçlarından birine imza attı. Geçmiş sezonlarda dış sahada ilk maçlarda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon tam tersi bir görüntüde. İlk 5 deplasmanda 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Aslan, 12 puan toplarken son 15 sezonda bu istatistiğin yanına bile yaklaşamadı.

GEÇEN YIL 1 GALİBİYET ALDI

Şampiyon olduğu sezonlarda bile deplasmanda iyi başlangıç yapamayan Galatasaray, geçen sezon aynı haftada dışarıda sadece 1 kez kazanabilmişti. Son şampiyonlukların yaşandığı 2017-18 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Terim'in talebeleri, 2018-19'da ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu açmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin bir önceki en iyi başlangıcı ise 2005-06 sezonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik olmuştu.

TAM DA TERİM'İN İSTEDİĞİ!

Kayserimaçının ardından Rize'de de eksikler nedeniyle ilk 11 zor kurulsa da ortaya koyulan futbol teknik direktör Fatih Terim'i mest etti. Özellikle her oyuncunun hücum katkısı vermesi yüz güldürdü. Forma şansı bulan 16 futbolcudan 12'si rakip ceza sahasında topla buluşurken Diagne (8), Emre Akbaba (7) ve Oğulcan (7) ilk sıradaki isimlerdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...
Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor
Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri
Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri

Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu! Tehlike atlattı
Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu! Tehlike atlattı

Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu! Tehlike atlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk
Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk

Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti
Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti

Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti

Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.

Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak
Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak

Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak

Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.

Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı
Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı

Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.

Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan
Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan

Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.