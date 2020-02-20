Deontay Wilder ve Tyson Fury dev maç öncesi birbirine girdi

Deontay Wilder ve Tyson Fury, 22 Şubat’ta karşılaşacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. Wilder ve Fury basın toplantısında karşılıklı itişerek birbirlerine meydan okudular.

Birbirlerine tehdit ve hakaretlerde bulunan ikili maçta diğerini yok etmeye yemin etti. Basın toplantısında Fury daha sabırsız Wilder ise daha duygusal görünüyordu.

Wilder’dan Fury’ye: Seni tanıdığımda kokain çeken biriydin.

Fury’den Wilder’a: Şu an seni sahnenin herhangi bir yerinde nakavt edebilirim.

Tyson Fury’nin eşi Paris Fury, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eşinin Wilder ile yapacağı maçın ardından emekli olmasını istediğini söylemişti.

Deontay Wilder ve Tyson Fury, 22 Şubat Cumartesi günü Dünya ağır sıklet şampiyonu olmak için MGM Grand Garden Arena’da karşı karşıya gelecek.