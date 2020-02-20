Deontay Wilder ve Tyson Fury dev maç öncesi birbirine girdi

Birbirlerine tehdit ve hakaretlerde bulunan ikili maçta diğerini yok etmeye yemin etti. Basın toplantısında Fury daha sabırsız Wilder ise daha duygusal görünüyordu.
Wilder’dan Fury’ye: Seni tanıdığımda kokain çeken biriydin.
Fury’den Wilder’a: Şu an seni sahnenin herhangi bir yerinde nakavt edebilirim.
Tyson Fury’nin eşi Paris Fury, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eşinin Wilder ile yapacağı maçın ardından emekli olmasını istediğini söylemişti.
Deontay Wilder ve Tyson Fury, 22 Şubat Cumartesi günü Dünya ağır sıklet şampiyonu olmak için MGM Grand Garden Arena’da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi olay oldu.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi kriz çıktı. Dev karşılaşma için loca talep eden Galatasaray Kulübü'ne Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atacağı törende konuşacak.
Deontay Wilder ve Tyson Fury, 22 Şubat’ta karşılaşacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. Wilder ve Fury basın toplantısında karşılıklı itişerek birbirlerine meydan okudular.
Ersun Yanal, idmanlarda farklı kadro denemeleri yapıyor. Yeni transfer Simon Falette, idman performansıyla ilk 11’de olmak istediğini gösterdi. En büyük soru işareti ise Hasan Ali konusunda yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.
Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”