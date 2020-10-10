Denizlispor'un yeni kalecisi Costel Pantilimon, performansıyla güven verdi

Yeşil-siyahlı ekiple 3 maça çıkıp kalesinde 1 gol gören deneyimli file bekçisi teknik ekibin ve camianın güvenini kazandı. İngiltere'nin Nottingham Forest takımından gelen 33 yaşındaki eldiven golsüz sona eren Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-0 kaybedilen Fraport Tav Antalyaspor maçlarında 90'ar dakika oynadı. Özellikle Konyaspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ipten alan Pantilimon kalitesini gösterdi.
Öte yandan Ege ekibine geçen hafta sonu oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 150 bin lira para cezası verildi.
Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında göz dolduran Efecan Karaca'yı Rusya maçında ilk 11'de sahaya sürecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'de uzun süre gündemi meşgul eden Mario Mandzukic transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.
Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”
Geçtiğimiz sezon Hannover 96'yı 16'ncı sırada alarak ligi 6'ncı sırada tamamlayan, Türkiye ve Almanya'da adından söz ettiren Türk teknik direktör Kenan Koçak, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.