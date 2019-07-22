Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,682
  • 6,3647
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Denizlispor'un minyatür şampiyonluk kupasına ilgi

Denizlispor'un minyatür şampiyonluk kupasına ilgi

Denizlispor'un minyatür şampiyonluk kupasına ilgi

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, 9 yılın ardından gelen şampiyonluk simgesine ofislerinde yer vermek isteyen Denizli iş dünyasının minyatür kupalara ilgi gösterdiğini söyledi.

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim olarak Yukatel Denizlispor'un mali yapının güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını, bütçeye katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Pek çok futbol kulübünün yaşadığı mali sıkıntılara karşılık Yukatel Denizlispor'un, ciddi reklam anlaşmaları yaparak ve yeni ürünler geliştirerek her kesimin desteğini kazandığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Nokta atışı transferlerin ve stadyum inşaatının yanı sıra kulübün mali yapısını da güçlendirerek Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışıyoruz. Geçen dönem promosyon ve bayrak projeleri ile önemli gelir elde eden Yukatel Denizlispor'un minyatür kupaları da ilgiyle karşılandı. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak için yönetim kurulu tarafından geliştirdiğimiz minyatür kupaların satışı devam ediyor.  9 yılın ardından gelen şampiyonluk simgesine ofislerinde yer vermek isteyen Denizli iş dünyası minyatür kupalara ilgi gösteriyor."

Bu arada gümüş ve altın kaplama olarak 26,5 santimetre yüksekliğinde yaptırılan minyatür kupaların bin 500 liradan, 13 santimetre boyunda olanların ise 500 liradan satıldığı kaydedildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sarı bikinisiyle Bodrum'u salladı!
Aleyna Tilki: Kızların paylaşmamı istediği fotoğraf
Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk aşklarını gizlemiyor!
Hayranları şokta! Rolü için bunu da yaptı
Boşanma kararı sonrası şaşırtan değişim
<p>Nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansarları Samsun’da görüldü. Samsun Vezirköprü ilçesin

Nesli Tehlikede Olan Alacasansarları Elleriyle Besliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

LGS 2019 tavan ve taban puanları

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez arazide