Denizlispor'dan Wesley Sneijder bombası

Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Sneijder'in antrenörlük eğitimi aldığını ifade ederek, "Sneijder geleceğiyle ilgili net bir karar vermedi. Kendisi iyi bir Galatasaraylı ve orada çok seviliyor. Galatasaray çağırırsa oraya koşa koşa gider. İleri dönemlerde eski takımları Real Madrid ve Inter'de teknik direktör olarak çalışmak gibi bir hedefi var. Antrenörlük için istekli. Eğitimlerine devam ediyor. Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz. O'na, 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' diyorum" ifadelerini kullandı.
Wesley Sneijder'in iyi bir futbol birikimi ve deneyimi olduğunu dile getiren Bülent Uygun, "Sneijder futbolculuk döneminde İtalya'da Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İspanya'da Real Madrid'de birçok yıldız isimle oynadı. Galatasaray'da da çok önemli başarılar elde etti. Türkiye'de Galatasaray ile çok sayıda kupa kaldırma başarısı gösterdi" dedi.
Süper Lig'de koronavirüs salgını arasının ardından 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Uzun bir aradan sonra lige döneceğiz. Sezonun kalan kısmı için iddialıyız. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Özverili ve karakterli futbolcu grubuna sahibim. Kalan 8 maçta alabildiğimiz en iyi sonuçları alıp Süper Lig'i başarılı bir konumda bitireceğiz."
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, “Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.
Galatasaray'ın göğüs sponsoru Terra Pizza, opsiyon kullanmama kararı aldı, sarı-kırmızılılar yeni arayışa başladı. Ancak şirketler, “Koronavirüste eylül veya ekimde ikinci dalga olursa ne yaparız” diyerek sponsorluğa mesafeli yaklaştı. Bu nedenle Cim-Bom biraz daha bekleme kararı aldı.