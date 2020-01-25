Denizlispor'dan Elazığ'daki deprem mağdurlarına destek

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübünün Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübünün Başkanı Ali Çetin, ligin 19. haftasında sahalarında Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Çetin yaptığı yazılı açıklamada, "Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denizlispor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Antalyaspor maçında deplasman tribününden elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

Antalyaspor taraftarının da kendileri için ayrılan 941 kişilik biletin tamamını satın alacağı kaydedildi.

- Maç hazırlıkları tamamlandı

Öte yandan Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde tamamladı.

Tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı koşu yaptı, sakatlıkları süren Hadi Sacko ve Tolgahan Acar antrenmana katılmadı. Bu isimlerle birlikte kırmızı kart cezalısı Muhammet Özkal'ın yarın forma giyemeyeceği belirtildi.

Sakatlıkların ardından tedavileri tamamlanan İsmail Aissati, Modou Barrow ve Zakarya Bergdich ise idmanda yer aldı.