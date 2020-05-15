Denizlispor'da transferin gözdesi Oğuz Yılmaz

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da iyi bir sezon geçiren savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz, Süper Lig’de birçok kulübü peşine taktı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Balıkesirspor’dan Denizlispor’a transfer olan ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayıp Süper Lig’de boy gösteren Oğuz Yılmaz, performansıyla dikkat çekti. Bu sezon yeşil-siyahlı ekipte 19 maça ilk 11’de çıkan Oğuz, 1752 dakika süre aldı.
Savunmada sergilediği oyunla takımının önemli oyuncuları arasına giren 27 yaşındaki savunmacı Süper Lig’de birçok kulübün radarına girdi. Teknik direktör Bülent Uygun’un defans hattında vazgeçilmezi olan Oğuz’a Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir’in talip olduğu belirtildi. Uygun’un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli futbolcunun kadroda tutulması yönünde rapor verdiği, Oğuz'un da Ege temsilcisinde kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.
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