Denizlispor'da Stackhowiak gerçeği

Kulüp Başkanı Ali Çetin, Stackhowiak'ın alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmeden önce kendilerinden maaşının iki katı ücret ile yeni bir sözleşme talebinde bulunduğunu, yönetim olarak bunu reddedince Polonyalı kalecinin takımdan ayrıldığını söyledi.
Başkan Çetin, "Adam Stackhowiak'a 27 bin 500 euro borcumuz vardı. Kendisi bize yanlış bir yaklaşımda bulundu. Üzerimizde yaptırım uygulamak istedi. Yıllık 300 bin Euro'ya oynuyordu. Sözleşmesini feshetmeden önce önümüzdeki sezon için 600 bin Euro'luk yeni bir sözleşme talep etti. Bizden yıllık maaşının iki katını istedi. 'Bu parayı verirseniz takımda kalırım' dedi. Biz de kabul etmedik. Buraya bin kaleci gelir bin kaleci gider. Kimse Denizlispor'dan büyük değil" diye konuştu.
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