Denizlispor'da sarı tehlike!

Ligde rakibini cumartesi günü evinde ağırlayacak yeşil-siyahlılarda eksikler can sıkıyor. Ege temsilcisinde tedavileri süren Bergdich, Sacko, Sackey, Ben Youssef son antrenmanda yer almadı. Mbamba ve Lopes ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Kart sınırında bulunan Zeki, Barrow ve Oğuz, Gençlerbirliği karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, eksiklere rağmen taraftarları önünde iyi bir oyun sergileyip sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.
Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.
İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsün hangi basketbolcuya bulaştığı ise açıklanmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları derbideki taktiğini futbolcularına anlatmaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın, siyah beyazlıları etkisiz hale getirmeyi düşündüğü taktiği...
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır bu operasyon nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.