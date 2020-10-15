Denizlispor'da Sakıb Aytaç ve Özgür Çek 1 ay yok

Verilen arada Fraport Tav Antalyaspor'la hazırlık maçı yapan yeşil-siyahlılarda, sakatlanan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Çekilen MR sonucunda Sakıb Aytaç’ın sağ üst, Özgür Çek’in ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Önceki İttifak Holding Konyaspor maçında kasığından sakatlanan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann’ın da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.
Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County, son olarak Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'ı denemeye aldı. Tecrübeli futbolcunun performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.