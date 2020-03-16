Denizlispor'da Recep Niyaz'dan kötü haber

Gençlerbirliği karşılaşmasının 83. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. Çekilen MR sonucunda Recep'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Recep, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle yeniden formasına kavuşmuş ve son 3 maçta sahaya 11'de çıkmıştı.
Denizlispor'da alınan başarılı sonuçların ardından Başkan Ali Çetin, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Gidişattan son derece memnun olduğunu dile getiren Çetin, "Başarılı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacağız. Gençlerbirliği maçını da kazanarak önemli bir engeli aştık. Tüm güçlüklere rağmen yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu armayı yüreğinde hissedenlerle hedefe yürümeye devam edeceğiz. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" diye konuştu.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Isla, sezon sonu takımdan ayrılıyor.