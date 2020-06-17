Denizlispor'da Ogenyi Onazi sakatlığı sebebiyle 3 hafta yok

Karşılaşmada arka adalesinde sakatlanan Nijeryalı oyuncuda yırtık tespit edildi. Çekilen MR sonucunda sakatlığı ciddi olan Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Onazi'nin yanı sıra topuğundaki ezilme nedeniyle Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Recep Niyaz ile bağırsak ameliyatı olan Isaac Sackey'in de tedavilerdinin sürdüğü ifade edildi. Takımdan ayrı çalışan iki oyuncunun Beşiktaş müsabakasında oynamalarının zor olduğu bildirildi. Sivasspor karşılaşmasının 44'ncü dakikasında kırmızı kart gören sağ bek Zeki Yavru da cezalı.
Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Onazi, Denizlispor'da daha önce de sakatlık problemi yaşamıştı.
Eksik oyuncuların çok olması nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Bülent Uygun, "Futbolcularımızın yokluğu planlarımızı bozuyor. Sivasspor karşısında da eksiklerimizi hissettik. Ancak mazeret üretmeyeceğiz, Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
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