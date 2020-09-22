Denizlispor'da Neven Subotic, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayacak

Almanya'nın Union Berlin takımından transfer edilen Sırp savunmacının idmanlarda bir hayli hırslı olduğu ve fiziksel olarak hazır duruma geldiği ifade edildi.
Teknik direktör Robert Prosinecki'nin de Subotic'in performansından memnun kaldığı vurgulandı. Geçen hafta Denizlispor'la resmi sözleşme imzalayan 31 yaşındaki oyuncu, fiziksel olarak eksiğinin bulunmadığını ve oynamaya hazır olduğunu dile getirmişti. Denizlispor sezonun ilk 2 haftasında İzmir'de Göztepe'ye 5-1 yenilirken, sahasında ise Trabzonspor'la golsüz berabere kalmıştı.
'Haddini bil Ümit Öztürk'
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.