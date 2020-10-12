Denizlispor'da Mesanovic 11'e göz kırptı

Verilen arada deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la oynanan hazırlık maçında gol atan ve mücadeleci oyunuyla teknik direktör Robert Prosinecki'nin gözüne giren Boşnak forvetin ileri uçta görev alacağı kaydedildi.
Bu sezon Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Prosinecki'nin Antalyaspor'la yapılan hazırlık maçında oynattığı orta saha oyuncusu yeni transferlerden Fede Varela'yı da beğendiği ve sakatlığını atlatan deneyimli futbolcuyu kadroya dahil edeceği bildirildi.
Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
A Milli Futbol Takımı yenilenen kadrosu, mücadeleyi bırakmayan ve prese dayalı oyun karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanıyor.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.