Denizlispor'da Mesanovic 11'e göz kırptı

SPOR GÜNDEMİ

Meğer gerginliği bu yüzdenmiş! Meğer gerginliği bu yüzdenmiş! Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.

Mücadeleci ve pres yapan Milli takım umut dağıtıyor Mücadeleci ve pres yapan Milli takım umut dağıtıyor A Milli Futbol Takımı yenilenen kadrosu, mücadeleyi bırakmayan ve prese dayalı oyun karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanıyor.