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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 21:13
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Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, antrenmanı şut ve pas çalışması ile tamamladığı belirtirdi.

Takıma dün ikinci kez Covid-19 testi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.

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