Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, antrenmanı şut ve pas çalışması ile tamamladığı belirtirdi.
Takıma dün ikinci kez Covid-19 testi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli takımda forma giydiği dönemde oynatılmayarak haksızlığa uğradığını söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
İspanya Ligi La Liga, 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis derbisi ile başlıyor.
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, corona virüse yakalanıp iyileştiğini söyledi.