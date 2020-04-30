Denizlispor'da koronavirüs sevinci! Testler negatif çıktı...

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da görev yapan futbolcu ve çalışanların koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır."
Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.
Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve özverili oyunu ile taraftarların da beğenisini kazanan Luiz Gustavo'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Sarı lacivertliler'de yönetim profesyonelliği ve tecrübesi ile takıma daha çok katkı vermesini beklediği Brezilyalı için Fransız kulübüne ret yanıtı verdi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.
Ev antrenmanlarını yetersiz bulan futbolcular, Florya'da çalışmak için teknik heyetten izin istedi. Oyuncuların tesislerde aynı anda 4 kişiden fazla olmamak koşuluyla idman yapmasına müsaade edildi.