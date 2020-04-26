Denizlispor'da kaleci Stachowiak'tan fesih açıklaması

Yukatel Denizlispor ile olan sözleşmesini 22 Nisan'da tek taraflı olarak fesheden Stachowiak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kariyerinin en unutulmaz 2 yılını Denizlispor'da geçirdiğini, lige ara verilen süreçte takıma zarar vermemek için ayrılma kararı aldığını bildiren Stachowiak, "Öncelikle Türk halkının ramazan ayını kutlarım. Son günlerde kontratımı feshetmemden dolayı bazı haberleri görünce bu açıklamayı yapma gereği duydum. Denizlispor'un açıkladığı gibi ödenmemiş iki aylık maaşımı öne sürüp fırsatçılık yapıp sözleşmemi feshetmedim. Ocak, şubat, mart ayı maaşlarımı alamadığımdan dolayı yasal hakkımı kullanarak 15 günlük bir ihtar çektim ve bu süre içerisinde ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkını elde ettim." dedi.
Yeşil-siyahlı takımın formasını onurla taşıdığını belirten Stachowiak, şöyle devam etti:
"Ben geçen sezon altı ay maaş alamadığımda da ayrılabilirdim ama yapmadım. Kariyerimin hiçbir döneminde fesih hakkı kazanmak için ihtarname çekmemiş biri olarak bunu ne yazık ki yapmak durumunda kaldım. Taraftarın şampiyonluğa giden zorlu yolda ve Süper Lig mücadelemizde desteklerini ve sevgilerini hep hissettim. Ben de bu duygularla sahada mücadele ettim. Umuyorum bunda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Sizleri asla unutmayacağım, her zaman kalbimde olacaksınız."
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