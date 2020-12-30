Denizlispor'da Ismail Aissati ile yollar ayrıldı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.
Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
ARKA PLAN
• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.
• Trabzonspor'un hukuk kadrosu, yaşanan olaylarla ilgili harekete geçmiş ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden ayrılığına ilişkin konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 tarihinde oynanacağını açıkladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Yaz döneminde alınan yerli isimlerden çok memnun kalan Fatih Terim, devre arası için yönetime Aytaç Kara dışında iki isim daha verdi.
• Alanyaspor'dan Salih Uçan
• Kayserispor ile sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar
Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.
• Mauricio Lemos
• Tolga Ciğerci
• Sinan Gümüş
Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
DETAY
• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.