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aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:09
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Denizlispor'da Ismail Aissati ile yollar ayrıldı

Denizlispor'da Ismail Aissati ile yollar ayrıldı

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AA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Ismail Aissati'nin, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.

Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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DETAY
• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.
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