Denizlispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

Yarında yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Yeşil siyahlı oyunculardan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 4 hafta boyunca sağlık tedavilerinden dolayı takımdan ayrı kalacak.
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ediyor. Pazartesi günü saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarına devam eden Denizlispor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile günü tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman oldukça tempolu geçerken, antrenmana sakatlıkları bulunan Fabiano Leismann, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç katılmadı.
2 futbolcu 4 hafta boyunca takımdan ayrı kalacak
F. Tav Antalyaspor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve kontrolleri gerçekleşen futbolculardan Özgür Çek’in sol arka alt adalesinde, Sakıb Aytaç’ın ise sağ üst adalesinde yırtık meydana geldiği belirtildi. Tedavilerine başlanan iki futbolcu 4 hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. İ.H. Konyaspor ile yapılan lig müsabakasında kasığından sakatlanan Fabiano Leismann’ın ise gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.
Yeşil siyahlı ekip yarın yapacağı antrenman ile Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
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