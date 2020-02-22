Denizlispor'da Bülent Uygun mesaiye başladı

Denizlispor, Süper Lig’in 23. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve taktik çalışmalarıyla son buldu.
Dün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Kibong Mbamba antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Yeşil-siyahlılar, yarın son antrenmanını Denizli’de gerçekleştirerek daha sonra hava yolu ile İstanbul’a gidecek.
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, kozlarını Kayseri'de paylaştı. 2-0 öne geçen Konyaspor, skoru koruyamayadı ve Kayserispor 2-2'lik skorla 1 puanı kurtarmayı başardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...
Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
Fenerbahçe 22.12.1999 tarihinden beri sahasında Galatasaray'a yenilmiyor. Sarı-lacivertli takımın 2000'li yıllarda bu üstünlüğünün bir benzerini Dünya derbilerinde sadece Liverpool ezeli rakibi Everton'a karşı yakaladı. Fenerbahçe'nin iç sahada %70 kazanma oranı ise bu derbilerdeki yine en yüksek iki galibiyet oranından biri olurken maç başına 2,40 ortalama ile ilk sırada yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi Fenerbahçe'nin zaaflarına da özel olarak çalışıyor.