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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 12:36
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 12:36

Denizlispor'da Adam Stachowiak şaşkınlığı

Denizlispor'da Adam Stachowiak şaşkınlığı

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SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi camiada şaşkınlık yarattı.

Yeşil-siyahlıların en istikrarlı oyuncusu olan Polonyalı file bekçisinin 3 aydır maaş alamadığını gerekçe gösterdiği öğrenilirken, taraftarlar da Stachowiak'ın gidişiyle şoke oldu. Denizlispor'a geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nden transfer olan 33 yaşındaki eldiven ilk yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Zirve yolunda 32 maça çıkan Adam Stachowiak yaptığı kurtarışlarla başarıda büyük pay sahibi oldu.

Denizlispor kariyerine bu yıl Süper Lig'de devam ederek yine takımın 1 numaralı eldiveni olan Stachowiak sezona müthiş başladı. İlk 3 haftada Galatasaraylı Selçuk, Antalyasporlu Aatıf ve Göztepeli Soner'in penaltılarını kurtaran Polonyalı eldiven bir kez taha taraftarın gönlünde taht kurup sezon boyunca da kalesinde güven verdi. Yönetim, Adam Stachowiak'ın ayrılığı sonrası dünyayı saran koronavirüs salgınından futbol ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini hatırlatıp Polonyalı kaleciye tepki göstermişti.

"İKNA EDEMEDİM"

Bu sezon 26 maçın tamamında görev alan Stachowiak'ın gidişi teknik direktör Bülent Uygun'u da üzdü. Oyuncuyu kararından döndürmeye çalıştığını anlatan Uygun, "Stachowiak'la kalması için konuştum. Sorunların çözüleceğini söyledim. Ancak kendisi çoktan kararını vermişti, ikna edemedim. Konuyla ilgili Başkan Ali Çetin detaylı açıklamayı yapacaktır" dedi. Bülent Uygun kalan futbolcularla yola devam edeceklerini belirterek, "Pazartesi günü 4'erli guruplar halinde tesislerimizde idmanlara başlayacağız. Sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarımızı yapacağız" diye konuştu. Denizlispor'da koronavirüs salgını sürecinde daha önce de Barrow takımdan ayrılmıştı.

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