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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 08:04
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 08:05

Denizlispor'a sağ bek Fransa'dan geliyor

Denizlispor'a sağ bek Fransa'dan geliyor

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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Denizlispor transferde gaza bastı.

Önceliğini sağ beke veren Yeşil- Siyahlılar, Fransız ekibi Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jeremy Pied için harekete geçti.

Fransız futbolcu ile görüşmelere başlayan Horozlar'ın, bonservis bedeli ödemeyecek olmaları nedeniyle pazarlıklarda kesenin ağzını açabileceği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar kariyerinde Lyon, Metz, Nice, Guingamp ve Southampton formaları giydi.

(Fanatik)

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