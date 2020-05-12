Denizlispor'a sağ bek Fransa'dan geliyor

SPOR GÜNDEMİ

Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.

Muriqi'ye 'yükselecek'ler Muriqi'ye 'yükselecek'ler West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.

Beşiktaş'dan 2 indirim planı Beşiktaş'dan 2 indirim planı Hırvat basını, Beşiktaş'ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı.

Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.

F.Bahçe yıldız isme kesenin ağzını açtı F.Bahçe yıldız isme kesenin ağzını açtı Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.

Tek oynamak isteyen Galatasaray Tek oynamak isteyen Galatasaray Voleybolda liglerin iptal edilmesini istemeyen tek takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı...