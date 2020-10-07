Denizlispor yönetimi takımın savunmasına övgüler yağdırdı

Ligin ilk maçında Göztepe'den 5 gol yedikten sonra defansta iyi işler yaptıklarına değinen Cinkaya, "Gol yollarında ne kadar sıkıntı yaşadıysak savunmada da o kadar güven verdik. Bana göre çok güzel bir kadro kurduk. Eğer devreye kadar hücumda sıkıntılarımızı aşamazsak, ara dönemde yine transfer yaparız" diye konuştu.
Son 3 maçta kalelerini sadece bir defa rakibe açtıklarını vurgulayan Yavuz Cinkaya, "Süper Lig'de Denizlispor'un savunma hattını ilk 3'te görüyorum. Milli maç arasında yeni transferlerimiz takıma daha fazla uyum sağlayacak, sakat futbolcularımız da dönecek. Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ve ekibine güveniyoruz. Milli maç arasından sonra seri galibiyetler elde etmek istiyoruz. Aranın ardından ilk maçımız Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağız. Taraftarımız rahat olsun, bambaşka bir takım izleyecekler" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 16 futbolcunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri parmak ısırttı. Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızları, geride bıraktığımız sezonda toplam 127 gol, 65 asist yaparak 192 gole direkt katkı sağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Ben, John of God değilim; benden mucize beklemeyin " dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.