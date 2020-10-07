Denizlispor yönetimi takımın savunmasına övgüler yağdırdı

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle kapatıp milli araya düşme hattında giren Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya savunmaya övgüler yağdırdı.

Ligin ilk maçında Göztepe'den 5 gol yedikten sonra defansta iyi işler yaptıklarına değinen Cinkaya, "Gol yollarında ne kadar sıkıntı yaşadıysak savunmada da o kadar güven verdik. Bana göre çok güzel bir kadro kurduk. Eğer devreye kadar hücumda sıkıntılarımızı aşamazsak, ara dönemde yine transfer yaparız" diye konuştu.

Son 3 maçta kalelerini sadece bir defa rakibe açtıklarını vurgulayan Yavuz Cinkaya, "Süper Lig'de Denizlispor'un savunma hattını ilk 3'te görüyorum. Milli maç arasında yeni transferlerimiz takıma daha fazla uyum sağlayacak, sakat futbolcularımız da dönecek. Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ve ekibine güveniyoruz. Milli maç arasından sonra seri galibiyetler elde etmek istiyoruz. Aranın ardından ilk maçımız Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağız. Taraftarımız rahat olsun, bambaşka bir takım izleyecekler" yorumunu yaptı.