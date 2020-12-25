Denizlispor üst üste 2 galibiyetle ateş hattından kurtuldu

Süper Lig'de son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek art arda aldığı 2 galibiyetle puanını 12'ye yükselten Yukatel Denizlispor, 17'nci sıraya çıkarak düşme hattından kurtuldu.

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza atan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 2-1'le geçen Denizlispor'da yüzler gülmeye başladı. Yukatel Denizlispor en son seri galibiyetini geçtiğimiz sezon almıştı. Yeşil siyahlı ekip Mehmet Özdilek yönetiminde, ligin 12'nci haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 13'üncü hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmişti.



PANTILIMON MÜJDESİ

Yukatel Denizlispor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçtan önceki son antrenmanda belinden sakatlanan ve 2 maç kaçıran kaleci Costel Pantilimon takımla birlikte antrenmanlara başladı. Deneyimli eldivenin görev verilmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyebileceği öğrenildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanarak yerini 3'üncü kaleci Hüseyin Altıntaş'a bırakan Cenk Gönen'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

MERT BEBEĞE DESTEK

Yeşil siyahlı kulüp, 21 aylık lösemi hastası Mert Çakanel için başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Ege Üniversitesi'nde tedavi gören Mert bebek için sosyal medyadan iyilik zinciri oluşturan yeşil-siyahlılar, "Bizlere ihtiyaçları var. Akut miyeloid lösemi hastalığına yakalanan Mert bebek ve onun gibi binlerce çocuğumuzun sesi olur musunuz?" yazılı bir paylaşım yapıp gönderiye Göztepe'yi etiketledi. Tüm takımların sırasıyla birbirini etiketleyerek paylaşım yapmasının ardından yardım çağrısı büyüdü, binlerce çocuğa umut oldu.