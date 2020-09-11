Denizlispor, transfer yasağının kaldırıldığını sitem dolu sözlerle açıkladı

Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi. Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.
Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için renktaşına Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık önerdi. Taraflar bugün bir kez daha görüşüp transferi sonuçlandırabilir.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.
Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sattı. Turuncu-Beyazlılar, Cimbom'a yetiştirme bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile el sıkıştı. Tecrübeli ön libero, pazar günü özel uçakla İstanbul'a gelip kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık imzayı atacak. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuya yıllık 1,3 milyon euro maaş ödeyecek.