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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:34
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Denizlispor, Trabzonspor'un da gündemindeki Manuel Fernandes'e teklif götürdü

Denizlispor, Trabzonspor'un da gündemindeki Manuel Fernandes'e teklif götürdü

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Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, adı Trabzonspor'la da anılan Manuel Fernandes'e 800 bin euro maaş ve bonus teklif etti. Tecrübeli futbolcunun talebi 1,5 milyon euroya yakın bir maaş. Pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

İlk hafta Göztepe’ye 5-1 mağlup olan Denizlispor, transferde tekrar düğmeye bastı. Yeşil-Siyahlılar, özellikle orta alanda fark yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma liderlik edecek isim arıyor. Bu doğrultuda gündeme Manuel Fernandes geldi.

Trabzonspor’la da görüşen ancak henüz kesin cevap alamayan Portekizli futbolcunun menajeriyle temasa geçildi. Ege ekibi, bonservisi elinde olan Fernandes’e 800 bin Euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti. Ekstra kazançlarla birlikte Fernandes’in yıllık alacağı ücret 1 milyon Euro’nun üstüne çıkabilir.

SÜPER LİG’E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Ancak başarılı futbolcunun beklentisi, 1.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş almak. Bu doğrultuda taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, sonrasında Lokomotiv Moskova ve Krasnodar’da oynadı. Rusya macerasını noktalayan Fernandes, Süper Lig’e dönmeye sıcak bakıyor.

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