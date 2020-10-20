Denizlispor Süper Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Yukatel Denizlispor, ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Dün Ankara Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Denizlispor, Neven Subotic ve Hugo Rodallega'nın attığı gollerle galibiyete uzandı.
Ege temsilcisi, aldığı bu 3 puanla ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi moral buldu.
Sezona teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sırp savunma oyuncusu Neven Subotic, Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.
Gençlerbirliği karşısında Denizlispor'un ikinci golünü kaydeden Hugo Rodallega da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Kolombiyalı futbolcu, ligdeki son golünü geride kalan sezonun 26. haftasında 14 Mart'ta yine Gençlerbirliği'ne karşı Denizli'de oynanan maçta atmıştı.
Yukatel Denizlispor, geride kalan 5 hafta sonunda 5 puanla 16. sırada bulunuyor.
Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.
2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.
N'Koudou ve Mensah'ın yokluğunda Cezayirli oyuncuyu kullanmak isteyen Sergen Yalçın, sağlık heyetini zorluyor.