Denizlispor Süper Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.