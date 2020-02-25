Denizlispor, Süper Lig'de 8 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 8 maçta sadece 3 puan alabildi.
Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla aldıktan sonra 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 23. haftayı 24 puan ve averajla 13. sırada tamamladı.
Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattındaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan önünde yer alıyor.
Galip gelemediği son 8 haftada Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk 2 haftasında Galatasaray'a 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 yenildi.
Denizlispor, daha sonra Göztepe ile 1-1, İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra 22. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
22. haftanın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Bülent Uygun'u takımın başına getiren yeşil-siyahlı ekip, Uygun yönetimindeki ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 2-0 kaydetti.
Yukatel Denizlispor, 24. haftada 1 Mart Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
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