Denizlispor, Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşma sağladı

Bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da bulunan ve geçen sezonu Juarez'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Forvette de görev yapabilen Sagal, geçen sezon 27 maçta forma giyip 3 gol attı. 18 kez Şili Milli Takımı'nda forma giyen Sagal, 2 kez fileleri havalandırdı.
Öte yandan hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılar yarın Afyon'da 6 günlük kampa girecek. Ege ekibi 29 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü, 3 Eylül Perşembe günü ise Bandırmaspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.
Suudi Arabistan basını Al Nasr kulübünün, Beşiktaşlı Adem Ljajic'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.
Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlanmasının ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.