Denizlispor seri peşinde

Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala Denizlispor 31 puan ile 10. sıradaki yerini korurken, yeşil-siyahlı ekip son 3 haftadır yakaladığı çıkışını ilerleyen haftalarda da sürdürmek istiyor.

Denizlispor Süper Lig’de oynadığı 26 maçtan 8’ini kazanırken, 7’sinde ise berabere kaldı. Horoz geriye kalan 11 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı. Rakip takım filelerini 26 kez havalandıran Denizlispor kalesinde ise 34 gol gördü. Denizlispor bu sonuçlarla eksi 8 averaj ve 31 puan ile 10. sırada bulunuyor.

Yeşil-siyahlılar oynadıkları son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Denizlispor son yenilgisini ise ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı. Horoz bu maçta sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, sonrasında kendi evinde oynadığı Malatyaspor’u 2-0 ile geçti. Ardından deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Denizlispor, geçtiğimiz hafta sonu ise evinde oynadığı Gençlerbirliği’ni 1-0’lık skor ile mağlup etti.

Denizlispor bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasını da kazanarak son 3 haftadır yakaladığı çıkışını sürdürmek istiyor.