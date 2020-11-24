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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 17:17
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Denizlispor sahasında Turgutluspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti

Denizlispor sahasında Turgutluspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti

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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sahasında Misli.com 2'nci Lig'deki Ege ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak elendi.

Kupada daha önce de Sarıyer'i eleyen Turgutluspor'a galibiyet ve turu getiren golleri 8'inci dakikada Muhammet Beşir ve 68'inci dakikada Sinan Özkara kaydetti. Süper Lig'de 8 maçta tek galibiyetle düşme hattında kalan, kupada da erken havlu atan Denizlispor'un tek golünü 52'inci dakikada Sacko attı.

8'inci dakikada konuk ekip Turgutluspor öne geçti. Savunmada Leismann'ın hatasıyla topu kapan Muhammet Beşir, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muhammet Beşir'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

9'uncu dakikada gelişen Denizlispor atağında, Sacko sağ kanattan çizgiye inerek ortayı yaptı. Alihan’ın ceza sahası içinde yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Can, uyu uzanarak topu köşeden kurtardı.

12'nci dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında Mesanovic'in topukla yaptığı şık dokunuş, savunmaya çarpıp kornere gitti.

26'ncı dakikada Sacko sağ kanattan etkili ortaladı. Mesanovic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

41'inci dakikada Sacko’nun sağ kanattan yaptığı ortaya uyu yükselen Alihan kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

52'nci dakikada skor eşitlendi. Sagal sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahası içinde topla buluşan Sacko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

55'inci dakikada Özer’in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topa buluşan Sagal’ın sert şutunu kaleci kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

68'inci dakikada Turgutluspor maçta yeniden öne geçti. Samet'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Sinan Özkara kafayı vurup topu filelerle buluşturdu: 1-2.

75'inci dakikada Sagal’ın ortasında ceza sahası içinde Varela’nın gelişine yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

83'üncü dakikada Sagal’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Muhammet Özkal’ın yerden şutu kalecide kaldı.

87'nci dakikada sol kanattan çizgiye inen Mert yerden ortaladı. Ceza sahasında Samet'in yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca Turgutluspor 2-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

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