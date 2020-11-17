Denizlispor sahasında ilk galibiyetini almak istiyor

Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezondan bu yana galibiyete hasret kaldığı evinde bu yıl 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Ligde çıktığı 7 maçta 5 gol atarak kalesinde 12 gol gören Ege ekibi, eksi 7 averajla bu alanda ligin en kötü istatistiğine sahip olarak dikkat çekiyor.
Milli maç arasında yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, cumartesi günü evindeki Gaziantep FK maçını kazanarak ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Seri galibiyetler alarak yükselişe geçmek isteyen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, "Bu hafta Gaziantep FK ile önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Amacımız üst sıralara tırmanmak. Biz iyi bir takımız. Bu sezon 60 puanla ligi bitirmek istiyoruz. Henüz sadece 7 maç oynadık. İlerleyen haftalarda kalitemizi sahaya yansıtıp yükselişe geçeceğimize inanıyorum" dedi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.
Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
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