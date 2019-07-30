  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 15:57
  • |
  • 30 Temmuz 2019 Salı 15:57

Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

Paylaş

Yukatel Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor bir transfere daha imza attı. Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı. Geçen sezon İtalya'nın Serie B ekiplerinden Palermo'da forma giyen Murawski ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yapıldı. Radoslaw Murawski, imza töreni sonrası Atatürk Stadı'nı ve Haluk Ulusoy Tesisleri'ni gezdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kadrolarını Murawski ile güçlendirdiklerini belirterek, ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

(DHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson'u transfer etti

title

Emre Mor, Galatasaray'da! Menajerlik şirketinden resmi açıklama yapıldı

title

Yeni Malatyaspor tur için inançlı

Korkunç olay! Can çekişerek öldü, arkalarını dönüp gittiler!

SPOR GÜNDEMİ

CAS kararını verdi! 2010-2011 sezonu şampiyonu...
CAS kararını verdi! 2010-2011 sezonu şampiyonu...

CAS kararını verdi! 2010-2011 sezonu şampiyonu...

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

Fenerbahçe transferi açıkladı!
Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Barış Alıcı'nın transferi için Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı
Galatasaray transferde bombayı patlattı

Galatasaray transferde bombayı patlattı

WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağını iddia etti!
L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağını iddia etti!

L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağını iddia etti!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao ile ilgili olarak Fransız basınından flaş bir iddia geldi. L'Equipe, Kolombiyalı ismin Galatasaray'a artık çok yakın olduğunu manşetine taşıdı.

Roma'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer cevabı
Roma'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer cevabı

Roma'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer cevabı

Roma, Juan Jesus için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Sarı-Lacivertliler, Roma ile sıkı pazarlıkta. Sportif Direktör Damien Comolli başta kiralık istediği Jesus'un bonservisini almak için 5 milyon Euro verdi...

Türk futbol tarihine geçen transfer! Bu iş bitti...
Türk futbol tarihine geçen transfer! Bu iş bitti...

Türk futbol tarihine geçen transfer! Bu iş bitti...

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Mangala müjdesi: Bedavaya alın!
Mangala müjdesi: Bedavaya alın!

Mangala müjdesi: Bedavaya alın!

Manchester City, Beşiktaş'ın ilgilendiği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz olarak bırakmaya hazır.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.