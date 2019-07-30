Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor bir transfere daha imza attı. Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı. Geçen sezon İtalya'nın Serie B ekiplerinden Palermo'da forma giyen Murawski ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yapıldı. Radoslaw Murawski, imza töreni sonrası Atatürk Stadı'nı ve Haluk Ulusoy Tesisleri'ni gezdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kadrolarını Murawski ile güçlendirdiklerini belirterek, ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
(DHA)
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