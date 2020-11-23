SPOR GÜNDEMİ

Denizlispor, PFDK'ye sevk edildi Denizlispor, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a geliyor Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a geliyor Sezon başında birçok ismi kadrosuna katarak takımını güçlendiren Süper Lig ekipleri, ocak ayında da transferde bombaları patlatacağa benziyor. Inter'de forma giyen ve performansı günden güne düşen dünya yıldızı Alexis Sanchez'in de yolunun Türkiye'den geçeceği iddia edildi.

Net konuştu: O transferi kesinlikle yapmayacağım Net konuştu: O transferi kesinlikle yapmayacağım Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bağlandığı canlı yayında kaleci transferi, Adem Ljajic'in durumu ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Kesinlikle kaleci almayacağım” ifadesini kullandı.

Yusuf Yazıcı başka bir seviyeye geçti! Şimdi de 2 gol, 1 asist Yusuf Yazıcı başka bir seviyeye geçti! Şimdi de 2 gol, 1 asist Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.