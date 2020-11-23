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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:56
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Denizlispor, PFDK'ye sevk edildi

Denizlispor, PFDK'ye sevk edildi

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AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Denizlispor Kulübünün, Süper Lig'de hafta sonunda Gaziantep FK ile oynanan mücadelede "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

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Denizlispor, PFDK'ye sevk edildi
Denizlispor, PFDK'ye sevk edildi

Denizlispor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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