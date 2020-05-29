Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık anlaşma sağladı

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Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin' Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin' Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.

'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor 'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.

Terim sonunda Sneijder'i açıkladı Terim sonunda Sneijder'i açıkladı Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını iddia etmişti. Konuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'den açıklama geldi. Terim, “Ne Sneijder'i, ilk defa duyuyorum!" dedi.

Aurelio'dan sonra flaş karar Aurelio'dan sonra flaş karar Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.