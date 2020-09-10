Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

G.Saray'ın teklifini kabul etti! Orta sahaya bir yıldız daha

İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.