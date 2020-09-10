Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

2003 yılında Bursa’da doğan ve 2019 yılında Fethiye İdman Yurdu’ndan Denizlispor’un altyapısına transfer olan Kıryolcu, geçtiğimiz sezon U17 takımında forma giydi. Sezon öncesi hazırlık kampında A takımı ile birlikte antrenmanlara çıkan orta saha oyuncusu Kıryolcu, Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreni ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
“YEŞİL-SİYAHLI FORMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUM”
İmza töreninde açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Ali Çetin, genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, “Muhammed Eren’in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil siyahlı formamız altında başarılar diliyorum” dedi.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.