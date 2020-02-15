Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Denizlispor, Kayserispor yenilgisi sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’dan dönüş yolundayken yaptığı açıklamada, son günlerde gerilen futbol camiasının meselelerine de değindi.
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u Sapunaru'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galip geldi ve puanını 15'e yükseltti.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.