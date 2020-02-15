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aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 18:55
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 18:59

Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

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Denizlispor, Kayserispor yenilgisi sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı

Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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FLAŞ! Yollar ayrıldı
FLAŞ! Yollar ayrıldı

FLAŞ! Yollar ayrıldı

Denizlispor, Kayserispor yenilgisi sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı

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