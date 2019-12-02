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Denizlispor, Mehmet Özdilek ile çıkış yakaladı

Denizlispor, Mehmet Özdilek ile çıkış yakaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 6 maçta 9 puan topladı.

Sezona Yücel İldiz ile başlayan ve ilk 7 haftada 8 puan toplayan Yukatel Denizlispor, Özdilek yönetiminde çıktığı 6 maçtan ise 3 galibiyet alarak hanesine 9 puan yazdırdı.

Ligin 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrası İldiz ile yollar ayrılırken, takımın başına Özdilek, geçti.

Özdilek'in kulübede yer aldığı ilk maçta evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Denizlispor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Ligin 10. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0, 11. haftada ise Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 12. haftada evinde karşılaştıkları Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Dün deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek, puanını 17'e çıkaran Ege ekibi, son iki haftayı 6 puanla kapamanın sevincini yaşıyor.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda aldıkları 3 puanın altın değerinde olduğunu kaydederek, "İyiler her zaman kazanır. Kalbimiz güzelse, hikayemiz de mutlu biter. Taraftarımıza, hocamıza, takımımıza sonsuz teşekkürler. Bu galibiyet tüm şehrimize armağan olsun. Biz biliyoruz ki hedefimize ulaşacağız. Şimdi de emin adımlarla bu hedefe yürüme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

(AA)


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