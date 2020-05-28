Denizlispor, Madou Barrow'un yerine Gabriel Torje'yi transfer etmek istiyor

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada izinsiz olarak ülkesine giden ve kadroda düşünülmeyen Madou Barrow'un yerine Torje'ye kanca atan yeşil-siyahlıların deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı vurgulandı.
Sezonun ikinci yarısında dahil olduğu Yunan ekibinde 4 maça çıkan deneyimli sağ kanat oyuncusu gol ya da asist üretemedi. Sol kanatta ve orta sahanın ortasında de görev yapan Torje, daha önce Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Karabükspor, Sivasspor ve Osmanlıspor'da forma giymişti. Ege ekibi alacaklarını gerekçe gösterip takımdan ayrılan kaleci Stackhowiak'ın yerine de Filip Bednarek'i gündeme almıştı.
Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.
Al Hilal, Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.
Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.