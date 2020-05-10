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aksam.com.tr
  • 10 Mayıs 2020 Pazar 15:08
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 15:09

Denizlispor, Lille'den sağ bek Jeremy Pied'i kadrosuna katıyor

Denizlispor, Lille'den sağ bek Jeremy Pied'i kadrosuna katıyor

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine bir defans oyuncusu daha aldı.

Yeşil-siyahlılar, Fransa'da Lille forması giyen sağ bek Jeremy Pied'i tranfer etmek için harekete geçti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız savunmacı ile görüşmelere başlayan yönetim, bonservis bedeli ödemeyecek olması nedeniyle transfere oldukça sıcak bakıyor.

Piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jeremy Pied'in uygun bir bedelle kadroya katılması planlanıyor. Pied, şimdiye kadar O.Lyon, Metz, Nizza, Guingamp ve Southampton formalarını giydi. Ege temsilcisinde İngiltere'de Stoke City forması giyen Mame Diouf'la da görüşmeler devam ediyor.

(Yeni Asır)

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