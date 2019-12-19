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  3. Denizlispor kupada tur atladı

Denizlispor kupada tur atladı

Denizlispor kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yukatel Denizlispor, Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

İlk maçı 5-3 kazanan Yukatel Denizlispor, son 16 turuna yükseldi. 

6. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Mehmet Akyüz'ün ceza sahasının sağından kaleye yaptığı şutta top kaleciden döndü. Estupinan kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Asım Aksungur'un ceza sahasına yaptığı ortada Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Estupinan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

İlk yarısı 2-0 tamamlanan müsabakada konuk takım Altınordu 52. dakikada ilk golü buldu. Kemal Rüzgar, orta sahada kaptığı topla rakip yarı alanına girdi. Kemal Rüzgar'ın yaklaşık 20 metreden kaleye attığı şutta top ağlarla buluştu: 2-1.

79. dakikada konuk takım eşitliği yakaladı. Hüseyin Atakan Üner, sol çaprazdan girdiği ceza sahasında kaleye şut çekti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

(AA)


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