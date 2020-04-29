Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin'den mali durum açıklaması

Ali Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sıkıntılara rağmen futbolcuların alacaklarını ödemek için tüm imkanları seferber etmeye devam ettiklerini kaydetti.
Geçen hafta futbolculara 1,5 milyon lira, bu hafta da 1 milyon liralık ödeme yapıldığını belirten Çetin, şu ifadeleri kullandı:
"Sporda hayat adeta durdu. Maçlar oynanmadığı için zor durumda kaldık. Yönetim olarak bu zor günleri en az kayıpla atlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolcularımıza 2 haftada toplam 2,5 milyon lira ödeme yaptık. Gelecek hafta da 2,5 milyon lira ödeme yapmayı planlıyoruz. Yönetim kurulu üyelerimle, teknik heyet ve futbolculara ödemelerin yapılması için uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra kulüp çalışanlarımızın maaşlarını da gecikmeden ödemeye başladık. Hiçbir gelirimiz yokken 3 haftalık sürede 5 milyon lira civarında ödeme yapmak kolay değil. Bu kulübü hem sportif hem de mali açıdan layık olduğu yere getirmek için fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Denizlispor'da kimsenin alacağı kalmaz."
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve 'Yeni Firmino' olarak tamamlanan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.
Galatasaray'da yönetim dev bir ekonomik plana imza atmak üzere. Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere iki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inancının fazla olduğunu söyledi.