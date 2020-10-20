Denizlispor ilk galibiyetini Ankara deplasmanında aldı: 1-2

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Konuk Yukatel Denizlispor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Denizlispor, lig tarihinde ilk kez rakibini üst üste dört kez mağlup etti.Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada yeni transfer Subotic ile 45+1. dakikada Rodallega'dan geldi. Gençlerbirliği'nde Candeias, 90. dakikada attığı golle skoru belirledi.



Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu, 64. dakikada kazanılan penaltıda panenka vuruşu yaptı ve top üst direkten döndü. Kendi topunu tamamlayan ve ağlara gönderen Stancu'nun vuruşu, direkten dönen topa penaltıyı kullanan oyuncunun vurmasının nizami olmamasından dolayı gol değeri kazanmadı.

Bu sonucun ardından Denizlispor, sezonun ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. 2 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 2. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçının ardından

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1

45+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

58. dakikada Polomat'ın pasında ceza yayında toplu buluşan Johansson'un gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Mert Güzenge, Özer Özdemir'in müdahalesi sonrası Ayite'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

69. dakikada Sagal'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

81. dakikada Aissati'nin ara pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

85. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

90. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ayite, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru yaptı. Candeias'ın gelişine yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Mesanovic (Dk. 71 Sacko), Rodallega (Dk. 89 Dossevi)

Goller: Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

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