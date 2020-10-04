Denizlispor ile Konyaspor golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 4. haftasına Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması ile devam edildi.

Konyaspor ile Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşan Denizlispor karşılaşmadan 0-0 berabere ayrıldı.

Yeşil siyahlı takım, 2020-2021 Süper Lig sezonunda henüz galibiyet alamadı. Geçen sezonun son 2 maçı ile beraber Denizlispor art arda 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Ege temsilcisi 6 maçta 8 gol kalesinde gördü ve sadece 1 gol kaydetti.