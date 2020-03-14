Denizlispor Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadele, Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeşil - siyahlılara galibiyeti getiren golü 54. dakikada Hugo Rodallega kaydetti.
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini alan Denizlispor, puanını 31'e yükseltti. Üst üste 3 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı.
Denizlispor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sezona damgasını vuran Sivasspor'un yıldızlarıyla başta Galatasaray olmak üzere pek çok takım yakından ilgilenirken, kontratlarını uzatmak için Sivasspor harekete geçti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.