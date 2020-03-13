Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması üzerinde durdu.
Yeşil-siyahlı ekip, yaklaşık 1 saat süren antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Tedavileri devam eden Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba ile sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın ‘Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun tesciliyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle etik kuruluna sevk edildi.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
İtalya'da Milli Sporcu Selin Şahin karantinada altına alındı. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.