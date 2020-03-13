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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 17:44
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  • 13 Mart 2020 Cuma 17:44

Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması üzerinde durdu.

Yeşil-siyahlı ekip, yaklaşık 1 saat süren antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Tedavileri devam eden Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba ile sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

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