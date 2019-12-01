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Denizlispor, Gaziantep deplasmanında 2-1 kazandı!

Denizlispor, Gaziantep deplasmanında 2-1 kazandı!

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor karşılaştı.

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, ev sahibi takım 54'e Olarenwaju Kayode'nin golüyle öne geçti. Denizlispor'da Hadi Sacko 58. dakikada skoru eşitledi. 85'te bir kez daha sahne alan Sacko skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 16 puanda kalırken, Denizlispor ise 17 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Konyaspor deplasmanına gidecek. Denizlispor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.


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