Denizlispor galibiyeti unuttu

SPOR GÜNDEMİ

Perotti bir adım uzakta Perotti bir adım uzakta Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti transferinde son viraja girdi. Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Perotti ile anlaştı. Oyuncu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.

4'ü de elde kaldı! Bedavaya bile gönderilemiyor 4'ü de elde kaldı! Bedavaya bile gönderilemiyor Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.

Fener'e yeni Muriqi! 'Maaşını öderseniz size kiralarız' Fener'e yeni Muriqi! 'Maaşını öderseniz size kiralarız' Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.